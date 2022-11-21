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الاثنين 21 تشرين الثاني 2022 ساعة 09:47

صحيفة: الجيش التركي قد ينفذ عملية برية في سوريا

صحيفة: الجيش التركي قد ينفذ عملية برية في سوريا
وأضافت الصحيفة: "خلال تنفيذ عملية مخلب السيف، تم تدمير 89 هدفا إرهابيا، وجرى خلال ذلك القضاء على عدد من الإرهابيين التابعين لحزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا)، بما في ذلك العديد من القادة رفيعي المستوى. وتعتبر العملية الخطوة الاولى في عملية برية محتملة في سوريا".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الطائرات الحربية التركية انطلقت خلال العملية من ست قواعد مختلفة في جميع أنحاء البلاد، ونفذت عمليات متزامنة ضد أهداف في سوريا وشمال العراق. وقالت: "تم خلال العملية التي نفذتها طائرات قتالية ومساندة وطائرات بدون طيار، تدمير الكثير من الأهداف، من بينها ملاجئ ومخابئ وكهوف وأنفاق ومخازن للإرهابيين".

وكانت وكالة "سانا" نقلت مصدر عسكري في وقت سابق الاحد أن "عددا من العسكريين ارتقوا شهداء نتيجة الاعتداءات التركية على الأراضي السورية في ريف حلب الشمالي وريف الحسكة فجر هذا اليوم". دون أن يذكر المصدر عددهم.

وقالت الوكالة إن "طيران الاحتلال التركي استهدف عددا من المواقع جنوب غرب الدرباسية ومحيط المالكية وقرية تل حرمل شمال بلدة أبو راسين بالريف الشمالي، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وأضرار مادية كبيرة في المنازل".
مصدر : وكالات
رقم : 1025917
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