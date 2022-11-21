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الاثنين 21 تشرين الثاني 2022 ساعة 12:31

ليبيا تستدعي سفيرها باليونان للتشاور وتقدم مذكرة احتجاج

ليبيا تستدعي سفيرها باليونان للتشاور وتقدم مذكرة احتجاج
وذكر بيان للخارجية الليبية، أن الوزيرة نجلاء المنقوش "استدعت اليوم سفير ليبيا لدى اليونان حمد بشير المبروك؛ للتشاور حول تصرّف وزير الخارجية اليوناني الذي رفض النزول من طائرته في أثناء زيارته لليبيا الخميس الماضي".

وأضاف البيان، أن هذا الموقف "يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية الدولية".

وتابع: "طلبت الوزيرة من سفير ليبيا لدى اليونان تقديم مذكرة احتجاج للسلطات اليونانية؛ لتوضيح تصرّف وزير خارجيتهم".

وشددت المنقوش على أن "مثل هذه التصرفات غير المدروسة لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار ليبيا، ودعوة غير مباشرة لتعزيز حالة الانقسام"، وفق البيان.

والخميس، قال رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة؛ إن بلاده لن تسمح بتصرفات وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس تجاه بلاده وسيادتها.

جاء ذلك ردا على رفض ديندياس النزول من طائرته حين هبطت في العاصمة طرابلس (غرب)، وغادر إلى بنغازي والتقى قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر.

ومنذ آذار/ مارس الماضي، تتصارع حكومتان في ليبيا إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة.

وتبذل الأمم المتحدة جهودا متعثرة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة وإنهاء نزاعات مسلحة يعاني منها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.
مصدر : وكالات
رقم : 1025941
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