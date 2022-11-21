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الاثنين 21 تشرين الثاني 2022 ساعة 13:43

استئناف ارسال قوافل الزيارة الى العراق عبر حدود "خسروي"

استئناف ارسال قوافل الزيارة الى العراق عبر حدود "خسروي"
وكانت الحدود الرسمية لخسروي قد اعيد فتحها أمام زوار العتبات المقدسة قبل عدة اشهر بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات ولم يكن يتم خلال هذه السنوات ارسال اي قوافل عبرها ما عدا خلال زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) لفترة قصيرة.

وقد بدأ كبار المسؤولين في المحافظة قبل فترة عمليات متابعة إرسال قوافل الزيارة عبر حدود خسروي.

وفي هذا الصدد قال مدير عام شؤون الحج والزيارة في محافظة كرمانشاه سعيد كريمي خو: إن موضوع استئناف إرسال القوافل عبر حدود خسروي نوقش خلال لقاء المحافظ مع رئيس منظمة الحج والزيارة في البلاد واثمرت الجهود مع تأسيس شركات نقل عراقية على الجانب الآخر من الحدود لتسهيل حركة الزوار الإيرانيين.

وقال كريمي خو: تم اليوم الاثنين استئناف ارسال قوافل الزيارة الى العتبات المقدسة في العراق بارسال قافلتين عبر حدود خسروي وسيتم ارسال القافلتين الثالثة والرابعة قريبا.
رقم : 1025951
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