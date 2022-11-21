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الاثنين 21 تشرين الثاني 2022 ساعة 14:42

حكومة إبن سلمان تسجن رجل دين بتهمة بناء المساجد!

حكومة إبن سلمان تسجن رجل دين بتهمة بناء المساجد!
واشار حساب "معتقلي الرأي" في تغريدة الى انه من بين التهم التي وجهتها النيابة العامة للشيخ #محمد_الخضيري: - الخروج على ولي الأمر - إلقاء خطبة جمعة في #قطر - بناء مساجد في عدة دول.

وجاء اعتقال الخضيري بعد مداهمة منزله من قبل قوات الأمن السعودي في 11 سبتمبر 2017م ضمن الحملة التي استهدفت عددا كبيرا من الأكاديميين والدعاة من مختلف مدن المملكة.

والخضيري حاصل على شهادة الدكتوراه في أصول الدين، وعمل معيدًا وأستاذا محاضرا بقسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بالرياض، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة مركز معاهد للاستشارات.
مصدر : وكالات
رقم : 1025970
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