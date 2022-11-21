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الاثنين 21 تشرين الثاني 2022 ساعة 17:36

أبرز التطورات على الساحة السورية 21-11-2022

أبرز التطورات على الساحة السورية 21-11-2022
وبحسب المصادر فقد بدأت الأحداث مع القصف المدفعي الذي نفذته القوات التركية باتجاه محيط مدينة تل رفعت، وقرى “البيلونية” و”كفر أنطون” و”الشيخ عيسى” في الشمال الغربي، بالتوازي مع قصف صاروخي نفذته مجموعات “قوات تحرير عفرين” نحو القاعدة العسكرية التركية المتمركزة قرب قرية “دابق” بريف أعزاز، دون أن يسفر القصف المتبادل عن أي خسائر بشرية تذكر، لتقتصر الأضرار على الماديات. 

وفي تلك العمليات قالت مصادر محلية أنه سُجل سقوط عدد من الصواريخ فوق مقر تابع للشرطة التركية، قرب معبر “أونجو بينار” الحدودي مع سورية من جهة تركية، شمال منطقة أعزاز، ما أسفر بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية التركية عن إصابة /8/ من عناصر شرطتها بينهم عدد من الضباط، في حين لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ القصف، بينما اكتفت “قسد” بنقل خبر القصف عبر الوسائل الإعلامية التابعة لها، دون أن تتبنى تنفيذه.

ومن جهة الشرق في ريف حلب الشمالي، شهدت قصفاً عنيفاً متبادلاً بين “قسد” التي نفذت عدة ضربات صاروخية باتجاه معبر “قرقميش” ومنطقة جرابلس الخاضعة لسيطرة أنقرة وفصائلها، الذين قصفوا بدورهم أطراف منطقة منبج الشمالية، وريف منطقة عين العرب الغربي، بعدد كبير من القذائف والصواريخ ما خلّف خسائر مادية كبيرة بممتلكات الأهالي القاطنين ضمن المناطق المستهدفة، دون ورود معلومات حول تسجيل أي خسائر بشرية بين المدنيين.

وأعقب القصـف المتبادل بين “قسد” وفصائل أنقرة اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين على محور قرية “المحسنلي” شمال منطقة منبج، حيث أكدت مصادر فشل كلا الطرفان في إحداث أي تقدم يذكر على حساب بعضهما، لتقتصر نتائج الاشتباكات على عدد من القتلى والجرحى بين مسلحي الجانبين.

وجاءت أحداث الليلة الماضية، بعد أقل من /24/ ساعة عن الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية التركية باتجاه منطقة “عين العرب” شمال شرق حلب، ومحيط مدينة تل رفعت والقرى التابعة لها في الشمال الغربي، حيث أسفرت الغارات باتجاه “عين العرب” عن مقتل وإصابة نحو /20/ من مسلحي “قسد”، بينما تسبب العدوان الجوي التركي على محيط تل رفعت، وفق تصريح المصادر العسكرية السورية، عن استشهاد وإصابة عدد من العسكريين السوريين.

وفي السياق قالت صحيفة Yeni Safak، نقلا عن مصدر مطلع، إنه يوجد احتمال لقيام الجيش التركي بتنفيذ عملية برية في شمال سوريا.

وأضافت الصحيفة: "خلال تنفيذ عملية مخلب السيف، تم تدمير 89 هدفا إرهابيا، وجرى خلال ذلك القضاء على عدد من الإرهابيين التابعين لحزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا)، بما في ذلك العديد من القادة رفيعي المستوى. وتعتبر العملية الخطوة الاولى في عملية برية محتملة في سوريا".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الطائرات الحربية التركية انطلقت خلال العملية من ست قواعد مختلفة في جميع أنحاء البلاد، ونفذت عمليات متزامنة ضد أهداف في سوريا وشمال العراق. وقالت: "تم خلال العملية التي نفذتها طائرات قتالية ومساندة وطائرات بدون طيار، تدمير الكثير من الأهداف، من بينها ملاجئ ومخابئ وكهوف وأنفاق ومخازن للإرهابيين".

وكانت وكالة "سانا" نقلت مصدر عسكري في وقت سابق الاحد أن "عددا من العسكريين ارتقوا شهداء نتيجة الاعتداءات التركية على الأراضي السورية في ريف حلب الشمالي وريف الحسكة فجر هذا اليوم". دون أن يذكر المصدر عددهم.

وقالت الوكالة إن "طيران الاحتلال التركي استهدف عددا من المواقع جنوب غرب الدرباسية ومحيط المالكية وقرية تل حرمل شمال بلدة أبو راسين بالريف الشمالي، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وأضرار مادية كبيرة في المنازل".
رقم : 1025986
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