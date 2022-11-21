الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 21 تشرين الثاني 2022 ساعة 17:50

نتنياهو يتعهد بمنح صلاحيات واسعة للمتطرف بن غفير

نتنياهو يتعهد بمنح صلاحيات واسعة للمتطرف بن غفير
وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الإثنين، أنه حسب الاتفاق الذي توصل إليه حزب "الليكود"، الذي يقوده نتنياهو، وبن غفير، فإن الأخير سيصبح بإمكانه تحديد السياسات التي تنتهجها الشرطة، وضمن ذلك تغيير القانون بشكل يمنحه سلطة مطلقة على الشرطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين بن غفير و"الليكود" تطرقت إلى مسؤوليات كل من وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة، حيث تم الاتفاق على أن الوزير هو المسؤول عن تحديد سياسات الشرطة وليس المفتش العام.

وحسب الاتفاق، فقد تعهد "الليكود" بدعم مشروع القانون الذي سيتم تمريره في الكنيست، والذي ينظم توسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي.

ولفتت الصحيفة إلى أن القانون حاليا يمنح الشرطة ومفتشها العام استقلالية تامة، في حين يمنح وزير الأمن الداخلي بعض الصلاحيات، مثل التوصية بتعيين المفتش العام وتعيين كبار الضباط وصياغة اللوائح التي تحدد معايير الحصول على السلاح.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الجهاز القضائي الإسرائيلي قوله إن الاتفاق بين بن غفير و"الليكود" يقوض استقلالية جهاز الشرطة ويجعله خاضعا لتوجهات السياسيين.

يذكر أن بن غفير يطالب بتغيير أوامر إطلاق النار بشكل يمنح عناصر الشرطة حرية في استهداف الفلسطينيين، ويصر على تمرير قانون يمنح عناصر الشرطة والجنود الذين قتلوا أو جرحوا فلسطينيين حصانة من المحاكمة.

وكان الكاتب الإسرائيلي ران إدليست قد حذر، في مقال نشرته صحيفة "معاريف" أخيرا، من أن بن غفير سيحوّل الشرطة، وتحديدا سلاح "حرس الحدود"، إلى "ميلشيا خاصة به".

يشار إلى أن بن غفير أوقف مفاوضاته مساء أمس مع "الليكود" مشترطا استئنافها بحصول حركته على حقيبة النقب والجليل الوزارية.
مصدر : وكالات
رقم : 1025989
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تحليل لتركيبة القوى السياسية في الحكومة العراقية الجديدة
تحليل لتركيبة القوى السياسية في الحكومة العراقية الجديدة
السلطة الفلسطينيّة على وشك الانهيار.. ذعرٌ إسرائيليّ ومقاومة فريدة
السلطة الفلسطينيّة على وشك الانهيار.. ذعرٌ إسرائيليّ ومقاومة فريدة
21 تشرين الثاني 2022
البنك الإماراتي أداة جديدة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.. انتقادات حادة وغضب شعبي
البنك الإماراتي أداة جديدة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.. انتقادات حادة وغضب شعبي
21 تشرين الثاني 2022
كندا ملجأ اللصوص وشريكة جرائم الصهاينة
كندا ملجأ اللصوص وشريكة جرائم الصهاينة
21 تشرين الثاني 2022
الحرس الثوري يوقع قتلى جراء قصف استهداف انفصاليين في شمال العراق
الحرس الثوري يوقع قتلى جراء قصف استهداف انفصاليين في شمال العراق
21 تشرين الثاني 2022
الحرس الثوري يعلن تعزيز قوات في شمال غرب إيران
الحرس الثوري يعلن تعزيز قوات في شمال غرب إيران
20 تشرين الثاني 2022
أعداد هائلة في تشييع 3 من شهداء قوات الأمن في اصفهان
أعداد هائلة في تشييع 3 من شهداء قوات الأمن في اصفهان
20 تشرين الثاني 2022
ولايتي ينفي شائعات عن نية إيران الدخول في حرب مع آذربيجان
ولايتي ينفي شائعات عن نية إيران الدخول في حرب مع آذربيجان
20 تشرين الثاني 2022
القبض على إرهابيين اغتالوا 3 مدافعين عن الأمن في أصفهان
القبض على إرهابيين اغتالوا 3 مدافعين عن الأمن في أصفهان
20 تشرين الثاني 2022
استمرار الاحتجاجات داخل سجن جو في البحرين
استمرار الاحتجاجات داخل سجن جو في البحرين
20 تشرين الثاني 2022
إسلامي: اعتماد قرار في الوكالة لن يساعد في دفع الأمور وسنرد ردا قويا
إسلامي: اعتماد قرار في الوكالة لن يساعد في دفع الأمور وسنرد ردا قويا
20 تشرين الثاني 2022
ترامب ضيف غيرمرحب به حتى بين تجمع الكثير من مؤيديه!
ترامب ضيف غيرمرحب به حتى بين تجمع الكثير من مؤيديه!
20 تشرين الثاني 2022
مخاوف متزايدة على مصير المعتقل عيسى النخيفي
مخاوف متزايدة على مصير المعتقل عيسى النخيفي
20 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السلطة الفلسطينيّة على وشك الانهيار.. ذعرٌ إسرائيليّ ومقاومة فريدة
البنك الإماراتي أداة جديدة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.. انتقادات حادة وغضب شعبي
كندا ملجأ اللصوص وشريكة جرائم الصهاينة
بين جمال خاشقجي ومهسا أميني.. النفاق الأمريكي عارياً