استشهاد جندي مدافع عن الامن في زاهدان

وبحسب تقرير الموقع الخبري لشرطة سيستان وبلوشستان اليوم الاثنين ، قال الرقيب محمد قنبري انه : قبل ساعات ، كان رجال شرطة مخفر جشمة زيارة في مدينة زاهدان يقومون بدوريات في المنطقة الأمنية عندما فاجأ اشرار مسلحون بسيارة بيجو 405 دورية الشرطة واطلقوا النار على رجال الشرطة .



وأضاف ان المسلحين هربوا بسرعة من المكان بعد الهجوم الجبان.



وتابع قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان انه نتيجة إطلاق النار هذا أصيب احد عناصر الدورية "بهزاد براهويي" قبل ان يستشهد فيما اصيب الملازم "مهدي هاشم زهي" بجروح.