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الاثنين 21 تشرين الثاني 2022 ساعة 20:29

وزارة الصحة : وفاة واحدة و72 اصابة جديدة بكورونا في إيران

وزارة الصحة : وفاة واحدة و72 اصابة جديدة بكورونا في إيران
وعبر بيانها الصادر اليوم الاثنين حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا، فقد اشارت الصحة الايرانية ان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة في البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين و559 الفا و368 مصابا، ومجموع الوفيات 144 الفا و627 حالة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران، الى 7 ملايين و334 الفا و803 شخصا، لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما يبلغ 155 مليونا و 47 الفا و835 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد.
رقم : 1026025
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