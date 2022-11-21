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الاثنين 21 تشرين الثاني 2022 ساعة 20:42

انتكاسة جديدة في ملف حقوق الانسان في السعودية

انتكاسة جديدة في ملف حقوق الانسان في السعودية
ويذكر أن الدكتور محمد فهد القحطاني هو أستاذ الاقتصاد سابقا في معهد الشؤون الدبلوماسية بوزارة الخارجية، وهو أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية حسم.

وبحسب المصادر فإن القحطاني معتقل لدى السلطات السعودية بسبب نشاطه الحقوقي منذ اذار الفين وثلاثة عشر حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة عشر سنوات مع منع من السفر لمدة عشر سنوات أخرى.

ويرى مراقبون بأن الملفات السعودية تغرق في مستنقع كبير لانتهاك حقوق الانسان ،وفي هذا السياق كشف حساب معتقلي الرأي الحقوقي في السعودية، قبل يومين عن حكم جديد صدر في حق الداعية السعودي خالد الراشد، والذي يبلغ هذه المرة سبع عشرة سنة سجن مجددا، وذلك عقب قضائه مدة الحكم الأول بالسجن، لتصبح مدة محكوميته اربعين سنة.

وتعج السجون السعودية بالاف المعتقلين الذين يعانون من ظروف انسانية صعبة حيث يتم تكديسهم ضمن اساليب تعذيب متبعة داخل سجون المملكة معغ حمرانهم من حقوقهم الانسانية والقانونية.

ونشر حساب "ترکی الشلهوب" فيديو لتصريحات الشيخ والداعية الفلسطيني محمود حسنات، حول ما تعرض له الداعية السعودي خالد الراشد في سجون السعودية.

وقبل عدة أيام، أعلن حساب معتقلي الرأي على تويتر المختص بمواكبة أخبار معتقلي الرأي في المملكة قيام محكمة الاستئناف بتغليظ الحكم الصادر ضد خالد الراشد للمرة الثانية، وإضافة 17 سنة أخرى إلى مدة حكمه لتصبح 40 سنة. وكتب الحساب في تغريدة على تويتر: "تأكد لنا قيام محكمة الاستئناف بتغليظ الحكم الصادر ضد الشيخ #خالد_الراشد للمرة الثانية، وإضافة 17 سنة أخرى إلى مدة حكمه لتصبح 40 سنة".

و تؤكد المنظمات الحقوقية الدولية ان الاعترافات تنتزع من المعتقلين تحت التعذيب وهناك اعدامات واحكام بالاعدام تهدد قاصرين.

وتبدي مؤسسات حقوقية دولية ايضا، استغرابها من أن السعودية تعتقل أبرز الحقوقيين، في الوقت الذي تدعي فيه إلى الانفتاح وتحقيق قفزة نوعية في مجال حقوق الإنسان.

واعتبر ناشطون سعوديون ان تغليظ الاحكام ضد معتقلي الراي هو انتهاك قضائي ضد معتقل بريء أساسا وفق القانون.. فجميع من حكمت عليهم محكمة الاستئناف بأحكام مغلظة كانت بتهم فضفاضة أو أخذت منهم تحت التعذيب.
رقم : 1026032
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