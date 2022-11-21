احتفاء "إسرائيلي" بإصدار أول جواز لطفل يهودي مولود في الإمارات

وأصدرت تل أبيب، أول جواز سفر "لمولود يهودي لأم "إسرائيلية" تعيش في الإمارات، مع زوجها المسؤول بناد رياضي إماراتي" ووفق أوردت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.



وذكرت الصحيفة أن “السفارة الإسرائيلية في أبوظبي أصدرت أول جواز سفر للطفل “ماتيو ديفيد”، الذي وُلد في 13 مايو/أيار الماضي، لأم يهودية تدعى “دانيال تلوي”، وزوجها البلجيكي “ميتز بيكوفينز”، الذي يعمل في نادي الجزيرة لكرة القدم ووكيل لاعبين دولي.



وأضافت أن سفير الكيان في الإمارات أمير حايك سلّم جواز السفر لوالدي الطفل، وقال إن هذه “لحظة مثيرة” بالنسبة له، حسب قوله.



يذكر أنه “رغم أن هذه الولادة ليست الأولى في الإمارات، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار جواز سفر إسرائيلي لطفل يهودي رضيع”.