القوات اليمنية تُجبر سفينة سعودية على مغادرة ميناء الضبة

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في تغريدة: "بعون الله وتوفيقه نجحت القوات المسلحة اليمنية من إجبار سفينة نفطية على المغادرة حاولت الاقتراب من ميناء الضبة جنوبي البلاد".



وأوضح العميد سريع أن السفينة التي كانت في مهمة نهب كميات كبيرة من النفط رفضت الاستجابة لتحذيرات القوات المسلحة، مؤكدا أن العدو حاول اتخاذ إجراءات تمكنت القوات المسلحة من رصدها والتعامل معها بالشكل المناسب.



وجددت القوات المسلحة تأكيدها الاستمرار في حماية الثروة الوطنية السيادية حتى تصبح عائداتها في خدمة اليمنيين ولتغطية مرتبات كافة الموظفين في كل المناطق اليمنية.



يشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليتين سابقتين، الأولى في ٢١ أكتوبر من الشهر الماضي، حيث حاولت سفينة نفطية نهب النفط الخام عبر ميناء الضبّة، والثانية في 10 من الشهر الحالي كانت قوى العدوان تحاول نهب كميات كبيرة من النفط عبر ميناء قنا في محافظة شبوة المستخدم من قبل العدو للتهريب.