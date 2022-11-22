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الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022 ساعة 10:02

إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في منشأة فردو

إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في منشأة فردو
وقالت المصادر إنه "في رد حاسم على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في موقع فوردو واطلقت سلسلتين جديدتين من أجهزة الطرد المركزي في منشأتي نطنز و فوردو، واستبدلت أجهزة الطرد من الجيل الأول بأخرى من الجيل السادس مما سيزيد من قدرة إيران النووية بمقدار 10 أضعاف.

فقد بدأت طهران في تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة الطرد المركزي (آي. آر6) كرد على قرار أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يأمرها بزيادة التعاون.

ورفعت إيران من مستوى تحديها للوكالة الدولية بتعهدها أيضا ببناء مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي في الموقع.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وافق الخميس على قرار يأمر إيران بالتعاون بشكل عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

ويضم مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 35 دولة عضو فيه.

وكانت محادثات إحياء الاتفاق النووي بين إيران وقوى عالمية، وصلت إلى طريق مسدود في سبتمبر/أيلول الماضي، إذ تتهم القوى الغربية، طهران، بطرح طلبات غير منطقية بعد عن كانت المفاوضات على وشك النجاح.

واستؤنفت المحادثات في أبريل/نيسان 2021 في فيينا لإحياء الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين القوى العظمى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا) وإيران.

وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات عن طهران مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
رقم : 1026119
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