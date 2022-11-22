الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022 ساعة 10:12

موسكو تدعو تركيا الى ضبط النفس في سوريا

موسكو تدعو تركيا الى ضبط النفس في سوريا
وقال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، اليوم الثلاثاء، في بداية الجولة الـ19 من المحادثات: "سندعو زملاءنا الأتراك إلى ضبط النفس من أجل منع تصعيد التوتر ليس فقط في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من سوريا، ولكن في جميع أنحاء الأراضي".

وتابع أنه يجب مواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية، ويجب بذل الجهود لإيجاد حل سلمي.

وأشار لافرينتييف إلى أن تركيا لم تخطر روسيا مسبقا بالعملية الجوية في سوريا والعراق. وستناقش هذه المسألة خلال الاجتماع حول سوريا في أستانا.

وقال المبعوث الروسي الخاص: "نأمل في إقناع شركائنا الأتراك بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة على الأراضي السورية".

هذا وصعدت أنقرة من هجماتها على الشمال السوري غداة مقتل شخصين واصابة ستة آخرين في هجمات صاروخية على المنطقة الحدودية في إقليم غازي عنتاب التركي، مصدرها الشمال السوري.

أما في العراق، قصفت الطائرات الحربية التركية مناطق من كردستان العراق في جبال قنديل وآسوس وبرادوست، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع التركية شن قواتها عملية 'المخلب-السيف' الجوية في كردستان العراق وشمالي سوريا.

وبررت عمليتها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس بعد عملية التفجير في اسطنبول.
مصدر : وكالات
رقم : 1026121
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الهواجس والمخاوف السعودية تجاه اليمن ليست واقعية…ولا احد يستطيع أن يقدم ضمانات
الهواجس والمخاوف السعودية تجاه اليمن ليست واقعية…ولا احد يستطيع أن يقدم ضمانات
الولايات المتحدة تنشر "زوارقها المسيرة" في مياه الخليج الفارسي على نطاق واسع... ما هي الأهداف؟
الولايات المتحدة تنشر "زوارقها المسيرة" في مياه الخليج الفارسي على نطاق واسع... ما هي الأهداف؟
22 تشرين الثاني 2022
إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في منشأة فردو
إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في منشأة فردو
22 تشرين الثاني 2022
الكيان عاجزٌ عن وقف عمليات المقاومة في الضفة الغربية.. التفاصيل والأبعاد؟
الكيان عاجزٌ عن وقف عمليات المقاومة في الضفة الغربية.. التفاصيل والأبعاد؟
22 تشرين الثاني 2022
سوريا... هل تجد في الهند داعماً بديلاً عن العرب الذين خذلوها
سوريا... هل تجد في الهند داعماً بديلاً عن العرب الذين خذلوها
22 تشرين الثاني 2022
تصريحات جديدة للقوات المسلحة اليمنية.. هل ياخذ تحالف العدوان تلك التحذيرات على محمل الجد؟
تصريحات جديدة للقوات المسلحة اليمنية.. هل ياخذ تحالف العدوان تلك التحذيرات على محمل الجد؟
22 تشرين الثاني 2022
تحليل لتركيبة القوى السياسية في الحكومة العراقية الجديدة
تحليل لتركيبة القوى السياسية في الحكومة العراقية الجديدة
21 تشرين الثاني 2022
السلطة الفلسطينيّة على وشك الانهيار.. ذعرٌ إسرائيليّ ومقاومة فريدة
السلطة الفلسطينيّة على وشك الانهيار.. ذعرٌ إسرائيليّ ومقاومة فريدة
21 تشرين الثاني 2022
البنك الإماراتي أداة جديدة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.. انتقادات حادة وغضب شعبي
البنك الإماراتي أداة جديدة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.. انتقادات حادة وغضب شعبي
21 تشرين الثاني 2022
كندا ملجأ اللصوص وشريكة جرائم الصهاينة
كندا ملجأ اللصوص وشريكة جرائم الصهاينة
21 تشرين الثاني 2022
الحرس الثوري يوقع قتلى جراء قصف استهداف انفصاليين في شمال العراق
الحرس الثوري يوقع قتلى جراء قصف استهداف انفصاليين في شمال العراق
21 تشرين الثاني 2022
الحرس الثوري يعلن تعزيز قوات في شمال غرب إيران
الحرس الثوري يعلن تعزيز قوات في شمال غرب إيران
20 تشرين الثاني 2022
أعداد هائلة في تشييع 3 من شهداء قوات الأمن في اصفهان
أعداد هائلة في تشييع 3 من شهداء قوات الأمن في اصفهان
20 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكيان عاجزٌ عن وقف عمليات المقاومة في الضفة الغربية.. التفاصيل والأبعاد؟
سوريا... هل تجد في الهند داعماً بديلاً عن العرب الذين خذلوها
تصريحات جديدة للقوات المسلحة اليمنية.. هل ياخذ تحالف العدوان تلك التحذيرات على محمل الجد؟
السلطة الفلسطينيّة على وشك الانهيار.. ذعرٌ إسرائيليّ ومقاومة فريدة