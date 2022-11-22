موسكو تدعو تركيا الى ضبط النفس في سوريا

وقال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، اليوم الثلاثاء، في بداية الجولة الـ19 من المحادثات: "سندعو زملاءنا الأتراك إلى ضبط النفس من أجل منع تصعيد التوتر ليس فقط في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من سوريا، ولكن في جميع أنحاء الأراضي".



وتابع أنه يجب مواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية، ويجب بذل الجهود لإيجاد حل سلمي.



وأشار لافرينتييف إلى أن تركيا لم تخطر روسيا مسبقا بالعملية الجوية في سوريا والعراق. وستناقش هذه المسألة خلال الاجتماع حول سوريا في أستانا.



وقال المبعوث الروسي الخاص: "نأمل في إقناع شركائنا الأتراك بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة على الأراضي السورية".



هذا وصعدت أنقرة من هجماتها على الشمال السوري غداة مقتل شخصين واصابة ستة آخرين في هجمات صاروخية على المنطقة الحدودية في إقليم غازي عنتاب التركي، مصدرها الشمال السوري.



أما في العراق، قصفت الطائرات الحربية التركية مناطق من كردستان العراق في جبال قنديل وآسوس وبرادوست، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع التركية شن قواتها عملية 'المخلب-السيف' الجوية في كردستان العراق وشمالي سوريا.



وبررت عمليتها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس بعد عملية التفجير في اسطنبول.