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الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022 ساعة 11:18

بدء أعمال الاجتماع الدولي الـ19حول سوريا في أستانا

بدء أعمال الاجتماع الدولي الـ19حول سوريا في أستانا
وتشارك في الاجتماع الدولي إلى جانب الوفد السوري برئاسة معاون وزير الخارجية أيمن سوسان معاون و وفود البلدان الضامنة لعملية أستانا “روسيا وإيران وتركيا”، حيث يترأس الوفد الروسي مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا الكسندر لافرينتييف، والوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي.

كما يشارك في الاجتماع ممثلون من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وممثلون عن البلدان المتمتعة بصفة مراقب في عملية أستانا وهي لبنان والعراق والأردن، إضافة إلى الوفود الأخرى.

ومن المقرر أن تجري في اليوم الأول للاجتماع مشاورات ومباحثات ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة حول المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، بينما تتواصل المباحثات في صباح اليوم الثاني الذي تنعقد فيه الجلسة العامة لإعلان البيان الختامي للاجتماع، ومن ثم تعقد مؤتمرات صحفية لبعض رؤساء الوفود المشاركة.

وسبق لوزارة خارجية البلد المضيف كازاخستان أن أعلنت أن بنود جدول أعمال الاجتماع تتضمن مناقشة الوضع على الأرض في سورية، بما في ذلك ما يتصل بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية وحشد جهود المجتمع الدولي وفق قرار مجلس الأمن لإعادة إعمار سورية بعد الأزمة وتهيئة الظروف لعودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

وكان الوفد السوري وصل أمس إلى العاصمة الكازاخية أستانا للمشاركة بالاجتماع الدولي الـ19 حول سورية بموجب صيغة أستانا.

يذكر أن عملية أستانا شهدت منذ انطلاقها في اوائل العام 2017، وحتى الآن ما مجموعه 19 اجتماعاً منها اثنان في منتجع سوتشي الروسي على سواحل البحر الأسود وجرى الاجتماع السابق 18 خلال يومي الـ 15 والـ 16 من حزيران الماضي.
مصدر : وكالات
رقم : 1026138
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