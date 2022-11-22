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الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022 ساعة 11:22

موسكو : يجب وضع اجراءات لإعادة اعمار سوريا

موسكو : يجب وضع اجراءات لإعادة اعمار سوريا
وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف في كلمة ألقاها في الجولة الـ19 للمفاوضات حول التسوية السورية في أستانا، اليوم الثلاثاء: "لننظر. في الوضع حول تقديم المساعدة للحكومة السورية في تنفيذ مشاريع لإعادة الإعمار المبكرة. حان الوقت الآن لوضع مجموعة محددة من الإجراءات لتقديم المساعدة للحكومة السورية.. وقالت (المقررة الأممية المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على حقوق الإنسان، إيلينا) دوفغان إن نظام العقوبات لا يسمح بتنفيذ المشاريع المقررة".

وأعلنت إيلينا دوفغان، سابقا، في أعقاب زيارتها إلى سوريا، أن العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سوريا، لها تأثير كارثي على الشعب السوري ويجب إلغاؤها.

وانطلقت الجولة الـ19 من مباحثات التسوية السورية في عاصمة كازاخستان أستانا وستستمر حتى 23 نوفمبر الجاري.

وتشارك في هذه الجولة وفود من الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) وممثلون عن الحكومة والمعارضة السورية والأمم المتحدة.

يذكر أن عملية أستانا شهدت منذ انطلاقها في اوائل العام 2017، وحتى الآن ما مجموعه 19 اجتماعاً منها اثنان في منتجع سوتشي الروسي على سواحل البحر الأسود وجرى الاجتماع السابق 18 خلال يومي الـ 15 والـ 16 من حزيران الماضي
مصدر : وكالات
رقم : 1026140
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