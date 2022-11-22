اعتقال "40 أجنبياً" خلال أعمال الشغب في إيران

وقال سيتاشي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي "تم اعتقال 40 أجنبيًا في أعمال الشغب الأخيرة (الاحتجاجات) من بينهم جاسوسيين فرنسيين"، مضيفاً إن "قضية جاسوسين فرنسيين في مرحلة إعلان النتيجة النهائية (الحكم)".

وأضاف إنه "يجري النظر في قضية الرعايا الأجانب الذين شاركوا في الاضطرابات وكانوا أيضا حاضرين في الشوارع"، مشيراً إلى أنه "سيتم التعامل مع الذين تم القبض عليهم وفقًا للقوانين الداخلية الإيرانية".

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية الإيراني العميد أحمد وحيدي إنه تم اعتقال أشخاص من "المخابرات الفرنسية" وأشخاص "مرتبطين بداعش" في الاضطرابات الأخيرة.

كما قال مسعود ستايشي إنه وفقًا للإحصاءات المقدمة في طهران، صدرت لوائح اتهام ضد 1118 محتجًا.

وقال: "فيما يتعلق بإحصاءات الإدانة والبراءة في جميع أنحاء البلاد، فقد صدرت حتى الآن أحكامًا أولية على 2432 شخصًا، سواء بالإدانة أو بالبراءة".

