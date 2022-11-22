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الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022 ساعة 15:37
القوات الاميركية تجري تدريبات عسكرية في ريف الحسكة
وتستقر القوات الاميركية في شمال شرق سوريا، وخاصة في المناطق الزاخرة بالنفط مثل حقل عمر من أجل سرقة النفط وزعزعة امن واستقرار سوريا.
مصدر :
وكالات
رقم :
1026183
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