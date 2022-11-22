إيران.. بدء زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪

وعقب القرار الأخير لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران ، وردا على هذا الإجراء السياسي وغير البناء ، اتخذت منظمة الطاقة الذرية عدة إجراءات في جدول الأعمال كخطوة أولى ، وتم تنفيذها يوم الأحد بحضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجمعي التخصيب في نطنز وفوردو.



ومن بين الإجراءات المتخذة؛ التخصيب بنسبة 60٪ في مجمع التخصيب في فوردو. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء تم فيما يستمر التخصيب بنسبة 60٪ في نطنز.



في هذا الصدد ، أوضحت منظمة الطاقة الذرية الإجراءات المتخذة في فوردو ونطنز.



الإجراءات المتخذة في فوردو:



- إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم بتخصيب 60٪ لأول مرة في هذا المجمع ؛ (توضيح أن التخصيب بنسبة 60٪ في مجمع "الشهيد أحمدي روشن (نطنز) لا يزال مستمراً).



- بدء عملية استبدال الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي باجهزة IR-6 المتطورة في هذا المجمع، مما يزيد الطاقة الانتاجية بشكل كبير.



- بدء عملية تجهيز القاعة B (الوحدة الأولى) بسعة 8 سلاسل جديدة والتي سيتم تنفيذها على مراحل حسب ضرورة إنشاء البنية التحتية.



الإجراءات المتخذة في نطنز:



- حقن الغاز في سلسلتين جديدتين من اجهزة الطرد المركزي المتطورة من نوع IR-4 و IR-2m.



- بدء تخميل سلسلتين أخريين من نفس النوع (IR-2m و IR-4) والتي ستصل إلى مرحلة حقن الغاز في الأيام القادمة.



- بدء عملية تشغيل وحدة B1000 بسعة 8 سلاسل جديدة (توضيح أن الانتهاء من هذا الإجراء سيتم على مراحل بسبب ضرورة إنشاء البنية التحتية.)