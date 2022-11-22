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الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022 ساعة 16:02

ما هي الجرائم التي سيشملها عفو أمير الكويت؟

ما هي الجرائم التي سيشملها عفو أمير الكويت؟
فما هي الجرائم التي سيشملها العفو؟

وقال نائب رئيس الحكومة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، براك الشيتان، لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إنه "بناء على أمر الأمير واستكمالا لملف العفو عن المواطنين الكويتيين، فقد نصت المادة الأولى من المرسوم على أن يعفى عفوا خاصا من تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على المواطنين الكويتيين عن 5 جرائم وقعت خلال الفترة من تاريخ 16/11/2011 ولغاية تاريخ 31/12/2021".

وذكر الشيتان أن "المادة الثانية من هذا المرسوم نصت على أن تشرف لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من النائب العام ووكيل وزارة الداخلية، على تطبيق المادة الأولى من هذا المرسوم وتعد كشوف المحكومين الذين تنطبق عليهم أحكام هذه المادة ويفرج عنهم فورا"، موضحا أن هذه اللجنة ستجتمع يوم الخميس المقبل لمباشرة أعمالها.

وذكرت صحيفة "المجلس" أن "الجرائم التي سيشملها العفو الأميري الخاص خلال الفترة من 2011-2021 تشمل: "عمل عدائي ضد دولة أجنبية، وإذاعة أخبار كاذبة، والطعن بحقوق الأمير، والإساءة للقضاء، وإساءة استعمال هاتف".
مصدر : وكالات
رقم : 1026190
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