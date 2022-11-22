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الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022 ساعة 16:21

أطفال اليمن شاهد على أبشع جرائم تحالف العدوان السعودي

أطفال اليمن شاهد على أبشع جرائم تحالف العدوان السعودي
ويعيش اطفال اليمن لثمانية أعوام على ركام حرب حرمتهم أبسط حقوقهم المكفولة على العكس من كل أطفال العالم.

ورغم أن معظم ضحايا الغارات الامريكية السعودية من الاطفال بقي القاتل هو المحمي بدلا عن الضحية في سابقة تكشف زيف تلك العناوين الانسانية.

وفي هذا الصدد قال مسؤول يمني أن:"هناك كثير من الاطفال جرحوا وهناك كثير من الاطفال استشهدوا من الوهلة الاولی وهناك العديد من الاطفال الذين اصيبوا بإعاقات دائمة واعاقات متوسطة والكثير من الاطفال الذين حصل لهم تشوهات حتی الاطفال في بطون امهاتهم لم يسلموا من هذا العدوان، حتی حافلات المدارس لم تسلم من القصف وهناك الكثير من المدارس قصفت سواءاً بنين أو بنات وهناك الكثير من الاطفال الذين اصيبوا باعاقات دائمة بسبب القنابل العنقودية وهذا الوضع لايزال مستمر".

ويرى مراقبون بأنه في اليمن دون غيرها تدفن الطفولة مع احلامها في جرائم مشهودة ولعل من ابرزها اطفال حافلة ضحيان التي استهدفها العدو السعودي في وضح النهار بغارة مباشرة راح ضحيتها اكثر من سبعين طفلا بين شهيد وجريح.

وقال مسؤول اعلامي آخر"انهم استهدفوا المدارس، استهدفوا الحافلات وكل شئ وجميع العالم يعرف هذا وكل هذا موثق بعدسات الكاميرات وتم نشره في أكثر من موقع. نحن في اليمن وفي محافظة صعدة نستذكر الجرائم البشعة التي شنها العدوان الاميركي السعودي علی أطفال اليمن وابناء محافظة صعدة خاصة من أبرزها جريمة طلاب ضحيان".

ومع ذكرى اليوم العالمي للطفل يطالب أطفال صعدة الامم المتحدة بالخروج من صمتها وإدانة القتلة مع الضغط عليهم للسماح بإدخال أجهزة نزع مخلفات القنابل القاتلة.

الجرائم السعودية بحق أطفال محافظة صعدة واليمن عموماً تبقی وصمة عار في جبين المملكة السعودية.
رقم : 1026193
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