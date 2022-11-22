الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022 ساعة 16:26

أردوغان يوجه اتهامات لروسيا بشأن اتفاق عام 2019

أردوغان يوجه اتهامات لروسيا بشأن اتفاق عام 2019
وأضاف أردوغان للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من قطر: "لدينا أيضا اتفاق مع الجانب الروسي في سوتشي في عام 2019. وعليه تقع مسؤولية تطهير المنطقة من الإرهابيين. لكن للأسف لم يتم تنفيذ ذلك رغم تذكيرنا لهم بضرورة ذلك مرات عديدة. قلنا إننا لن نصمت وسنتخذ خطوات ضد الإرهابيين هناك إذا لم يتمكنوا من فعل ذلك بأنفسهم . لا توجد قيود هنا. استمرار هذه العملية هو على جدول الأعمال. فعلنا كل ما هو ضروري من الأرض ومن الجو. سنواصل القيام بذلك".

في أكتوبر 2019، وقعت روسيا وتركيا مذكرة تفاهم من 10 نقاط، من بينها دخول وحدات الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري إلى الجانب السوري من الحدود مع تركيا، خارج منطقة العملية التركية "مصدر السلام"، لتسهيل انسحاب الفصائل الكردية وأسلحتها على بعد 30 كيلومترا من الحدود السورية - التركية.

في ليلة يوم الأحد الماضي، نفذ الجيش التركي غارات على مناطق في شمال سوريا والعراق، شاركت فيها عشرات المقاتلات والطائرات بدون طيار.
رقم : 1026194
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الهواجس والمخاوف السعودية تجاه اليمن ليست واقعية…ولا احد يستطيع أن يقدم ضمانات
الهواجس والمخاوف السعودية تجاه اليمن ليست واقعية…ولا احد يستطيع أن يقدم ضمانات
الولايات المتحدة تنشر "زوارقها المسيرة" في مياه الخليج الفارسي على نطاق واسع... ما هي الأهداف؟
الولايات المتحدة تنشر "زوارقها المسيرة" في مياه الخليج الفارسي على نطاق واسع... ما هي الأهداف؟
22 تشرين الثاني 2022
إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في منشأة فردو
إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في منشأة فردو
22 تشرين الثاني 2022
الكيان عاجزٌ عن وقف عمليات المقاومة في الضفة الغربية.. التفاصيل والأبعاد؟
الكيان عاجزٌ عن وقف عمليات المقاومة في الضفة الغربية.. التفاصيل والأبعاد؟
22 تشرين الثاني 2022
سوريا... هل تجد في الهند داعماً بديلاً عن العرب الذين خذلوها
سوريا... هل تجد في الهند داعماً بديلاً عن العرب الذين خذلوها
22 تشرين الثاني 2022
تصريحات جديدة للقوات المسلحة اليمنية.. هل ياخذ تحالف العدوان تلك التحذيرات على محمل الجد؟
تصريحات جديدة للقوات المسلحة اليمنية.. هل ياخذ تحالف العدوان تلك التحذيرات على محمل الجد؟
22 تشرين الثاني 2022
تحليل لتركيبة القوى السياسية في الحكومة العراقية الجديدة
تحليل لتركيبة القوى السياسية في الحكومة العراقية الجديدة
21 تشرين الثاني 2022
السلطة الفلسطينيّة على وشك الانهيار.. ذعرٌ إسرائيليّ ومقاومة فريدة
السلطة الفلسطينيّة على وشك الانهيار.. ذعرٌ إسرائيليّ ومقاومة فريدة
21 تشرين الثاني 2022
البنك الإماراتي أداة جديدة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.. انتقادات حادة وغضب شعبي
البنك الإماراتي أداة جديدة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.. انتقادات حادة وغضب شعبي
21 تشرين الثاني 2022
كندا ملجأ اللصوص وشريكة جرائم الصهاينة
كندا ملجأ اللصوص وشريكة جرائم الصهاينة
21 تشرين الثاني 2022
الحرس الثوري يوقع قتلى جراء قصف استهداف انفصاليين في شمال العراق
الحرس الثوري يوقع قتلى جراء قصف استهداف انفصاليين في شمال العراق
21 تشرين الثاني 2022
الحرس الثوري يعلن تعزيز قوات في شمال غرب إيران
الحرس الثوري يعلن تعزيز قوات في شمال غرب إيران
20 تشرين الثاني 2022
أعداد هائلة في تشييع 3 من شهداء قوات الأمن في اصفهان
أعداد هائلة في تشييع 3 من شهداء قوات الأمن في اصفهان
20 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكيان عاجزٌ عن وقف عمليات المقاومة في الضفة الغربية.. التفاصيل والأبعاد؟
سوريا... هل تجد في الهند داعماً بديلاً عن العرب الذين خذلوها
تصريحات جديدة للقوات المسلحة اليمنية.. هل ياخذ تحالف العدوان تلك التحذيرات على محمل الجد؟
السلطة الفلسطينيّة على وشك الانهيار.. ذعرٌ إسرائيليّ ومقاومة فريدة