مصرع 11 شخصا على الأقل بحادث مروع في المغرب

اسلام تايمز (العراق) - لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 43 آخرون، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين صباح الثلاثاء، بالطريق السريع على بعد حوالي 6 كيلومترات عن مدينة تازة شمال شرقي المغرب.