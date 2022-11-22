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الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:15
مصرع 11 شخصا على الأقل بحادث مروع في المغرب
وأكدت السلطات المغربية فتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث.
وتشهد الطرق المغربية حوادث متكررة لحافلات نقل الركاب، التي تعد وسيلة تنقل أساسية في المغرب.
مصدر :
وكالات
رقم :
1026209
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