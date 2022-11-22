عبداللهيان يؤكد أهمية العلاقات الأخوية المتنامية بين إيران والعراق

ولدى استقباله اليوم الثلاثاء جمعا من المفكرين والناشطين الاعلاميين العراقيين أشار الوزير أميرعبداللهيان إلى الآثار الايجابية التي ستتركها العلاقات بين كلا البلدين للشعبين العراقي والإيراني والمنطقة برمتها.



كما شدد على أهمية العلاقات الثنائية في مختلف ابعادها الرسمية والشعبية وتأثيرها على الإرادة السياسية والقواسم المشتركة الدينية والتاريخية والثقافية، موضحا أن المشاورات والتعاون بين الجانبين مستمر في كل المجالات لتعزيز العلاقات بين طهران وبغداد.



بدورهم أعرب الضيوف العراقيون في هذا اللقاء عن شكرهم لوزير الخارجية الإيراني لتوفير الفرصة لهذا اللقاء، وطرحوا وجهات نظرهم وأسئلتهم بخصوص مختلف المواضيع خاصة العلاقات بين الجانبين.