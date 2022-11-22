إيران تؤكد ضرورة محو الأسلحة النووية في العالم

جاء ذلك في كلمة القاها نذيري اصل أثناء حضوره الاجتماع الـ59 للجنة التمهيدية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، حيث شرح مواقف إيران الأساسية حول ضرورة المحو الكامل لجميع الأسلحة النووية.



وأكد على الموقف المبدئي طويل الأمد لإيران فيما يتعلق بضرورة القضاء التام على جميع الأسلحة النووية وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض بشدة تخزين وتكديس وتطوير وتحديث واستخدام وانتشار الأسلحة النووية في العالم.



وأشار أيضا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اقترحت في عام 1974 إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وهو ما أيده المجتمع الدولي، مضيفا: في هذا الصدد، نكرر دعمنا القوي لأهداف معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ونؤمن إيمانا راسخا بأن وقف جميع تفجيرات تجارب الأسلحة النووية وغيرها من التفجيرات النووية، فضلا عن وضع حد لتطوير الأسلحة النووية، يعد خطوة أولى أساسية نحو نزع السلاح النووي الكامل.



كما خاطب نذيري اصل ممثلي الحكومات وقال: إذا كنا نتوقع تحقيق الأهداف السامية للمعاهدة بالكامل، فإن الالتزام المستمر من قبل جميع الدول الموقعة، وخاصة الدول المالكة للأسلحة النووية، بنزع الأسلحة النووية، أمر ضروري.



وأضاف في هذا الصدد: بما أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية جزء لا يتجزأ من هيكل نزع السلاح النووي، فإننا نؤمن بقوة بأن الدول المالكة للأسلحة النووية تتحمل مسؤولية خاصة عن تنفيذ هذه المعاهدة.



وضمن تقييمه للتدابير والوظائف الأخرى لأمانة اللجنة التحضيرية للمعاهدة، شكر مندوب إيران تدابير التدريب وبناء القدرات التي تم تنفيذها في مجال الأنشطة المتعلقة بالتحقق وقدم التوصيات اللازمة، بما في ذلك تركيز المزيد من الجهود والموارد التدريبية وبناء القدرات اللازمة لحظر التجارب النووية، الذي يعد الهدف الوحيد من هذه المعاهدة.