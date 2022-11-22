رشيد وبارزاني يشددان على اعتماد الحوار بشأن الملفات بين بغداد وأربيل

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر بغداد، رئيس منطقة كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له"، مبينة أنه "تم بحث قضية النازحين والظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها في مخيمات النزوح، والاتفاق على ضرورة العمل المشترك لتحسين أوضاعهم المعيشية، وبذل الجهود المشتركة لضمان عودة آمنة ومستقرة لجميع النازحين إلى منازلهم ومدنهم".



وأضافت أنه "جرى بحث تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، ودعم خطوات الحكومة الاتحادية في تنفيذ برنامجها الذي يهدف إلى تلبية حاجة المواطنين لتحسين الظروف المعيشية والخدمية"، مشيرة الى أنه "تمت مناقشة العلاقات مع دول الجوار والتي يجب أن تبنى على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتأكيد على تكاتف الجهود للحفاظ على استقرار العراق وسيادته".



وفي ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب والتصدي لعصابات داعش الإرهابية، ذكر البيان أنه "تم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين جميع القوى الأمنية للقضاء على بؤر الإرهاب وتجفيف منابعه وبما يحفظ حياة المواطنين، ويحمي ممتلكاتهم وحقوقهم الإنسانية".



وحول الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة منطقة كردستان، أكّد "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس منطقة كردستان نيجيرفان بارزاني على ضرورة اعتماد الحوار البنّاء والإسراع بإقرار القوانين المعلّقة في مجلس النواب العراقي والوصول إلى حلول وفق الدستور والقانون تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع مكونات الشعب وتلبّي احتياجاتهم".