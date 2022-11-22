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الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:41
اليوم صباحا..

سرايا القدس تُركع الصهاينة على ركبهم في جنين ونابلس

سرايا القدس تُركع الصهاينة على ركبهم في جنين ونابلس
ومع استمرار مسلسل الاعتداءات الذي لا يتوقف يوما، يأتي الرد من المقاومة سريعا، ويؤكد للمحتل الإسرائيلي والعالم أجمع، أنه مخطئ من يظن أن الفلسطينيين قد انتهوا.

وصباح اليوم الثلاثاء، استهدفت سرايا القدس قوات الاحتلال في جنين ونابلس، لتؤكد حيوية الشعب الفلسطيني، وتحديه للاحتلال الصهيوني.

وقد أعلنت سرايا القدس - مجموعات جبع عن تمكن مجاهديها من استهداف قوات الاحتلال في "بلدة عنزا" جنوب جنين بصليات كثيفة من الرصاص.

وقالت مجموعات جبع في بيان مُقتضب لها: "بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال المتواجدة في "بلدة عنزا" جنوب جنين بصليات كثيفة من الرصاص".

وكانت اقتحمت قوات الاحتلال "بلدة عنزا" جنوب جنين وشنت حملة مداهمات في البلدة، فجر اليوم الثلاثاء، واعتقلت الشاب المحرر أحمد براهمة شقيق الشهيد محمد براهمة.

نابلس

كما تمكن مجاهدو سرايا "القدس" - كتيبة نابلس من استهداف قوات الاحتلال الصهيوني على حاجز "بيت فوريك" بصليات كثيفة من الرصاص، واستهداف قوات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة أيضًا".
مصدر : وكالات
رقم : 1026225
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