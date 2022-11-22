بن حبتور: لن نقبل بنهب ثرواتنا تحت أي مبرر

وقال رئيس حكومة الإنقاذ إننا نمارس حقنا في الدفاع عن مصالحنا وثروة الشعب اليمني، والتابعون لتحالف العدوان يقومون بسرقة أموال الشعب.



وأضاف أنه في المرات القادمة لن يتم تحذير السفن بل سيتم ضربها بشكل مباشر وأن على العالم أن يعرف أننا لن نترك شعبنا يجوع وهم يعبثون بثروات اليمن.



وأوضح أنه إذا لم يتم التفاهم مع صنعاء لتحويل المبالغ إلى البنك المركزي فلن يكون التعامل إلا بالحديد والنار.



وذكر أن مرتزقة العدوان حاولوا نهب أكثر من 14 مليار دولار من عائدات النفط والغاز وإيداعها في البنك الأهلي السعودي دون صرف رواتب الموظفين.



بدوره أكد عضو السياسي الأعلى محمد النعيمي أن صنعاء لن تسمح بنهب الثروة النفطية والغازية وتجويع الشعب اليمني.



وقال: "سنذهب إلى أبعد الحدود لتحقيق معادلة حماية الثروة السيادية وانتزاع حقوق الشعب اليمني".



وحمل النعيمي الشركات الأجنبية مسؤولية أي عبث بثروة اليمن، مؤكدا أنه سيتم محاسبة كل من يقف وراء السفن الناهبة.