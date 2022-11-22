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الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:48

باقري كني: الغرب لايهتم بحقوق الإنسان، بل يسحقها دعما للإرهاب

باقري كني: الغرب لايهتم بحقوق الإنسان، بل يسحقها دعما للإرهاب
وشدد باقري لدى استقباله السفراء ورؤساء البعثات السياسية للدول الأعضاء في منظمة "آسيان" في طهران، على أن محاربة الإرهاب في وجهة نظر الغرب لا أصالة لها، بل إنها جزء من أدواته في السياسة الخارجية.

واعتبر مساعد الخارجية الإيرانية في هذا اللقاء الذي حضره سفراء فيتنام وأندونيسيا وبروناي والقائم بالأعمال الفلبيني وتايلندا، التعاون بين إيران وهذه الدول أرضية مناسبة لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وتابع مساعد الخارجية الإيرانية قائلا: إن التعاون الاقتصادي يؤدي إلى استقرار الأمن والثبات والسلام الاقليمي، ويقضي على تدخل الأجانب في الشؤون الاقليمية.

ورأى السفراء والدبلوماسيون في هذا اللقاء أن تطوير التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف سوف يؤدي إلى المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة وبين إيران، واستقرار المصالح الثنائية على الأمد البعيد.
رقم : 1026229
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