أنباء عن تعرض ميناء الضبة اليمني في حضرموت لهجوم جديد

وقالت المصادر ان طائرات مسيرة قصفت ميناء الضبة بمحافظة حضرموت مساء الثلاثاء بعد وصول ناقلة نفطية ومحاولتها نهب كمية من النفط.



ياتي ذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة بعد وصول سفينة نفطية حاولت نهب كميات كبيرة من النفط.



كما نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية سابقة، في 10 من الشهر الحالي حينما كانت قوى العدوان تحاول نهب كميات كبيرة من النفط عبر ميناء قنا في محافظة شبوة المستخدم من قبل العدو للتهريب.



وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اعلن امس الإثنين نجاحها في إجبار سفينة نقل، كانت في مهمة نهب كميات كبيرة من النفط في ميناء الضبة، على المغادرة .