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الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022 ساعة 21:36

الكشف عن خبر 'غير متوقع' عن حرائق مطار بغداد الدولي

الكشف عن خبر
وقال المنسق الاعلامي للمديرية، نؤاس صباح انه:" تم الكشف لاكثر من مرة وسجلت ملاحظات على صالات مطار بغداد الدولي تشير الى تعطل منظومة الاطفاء منذ العام 2013، فضلا عن غياب الكثير من اجراءات السلامة الا ان اصحاب الشأن لم يلتفتوا الى الامر".

واضاف "في الوقت الراهن مع افتتاح صالة سامراء باشراف ومتابعة من قبل الدفاع لاجراءات السلامة، من مطافئ الحريق وانواعها ومتحسسات الحريق وبشكل دوري لمرتين سنويا".

واوضح صباح "الكشف الاولي يكون في منتصف العام والثانوي من اشهر 6 الى 7 للتحقق من اجراءات السلامة والامان واذا لم تنفذ الملاظات يوجه كتاب رسمي الى الدائرة المعنية".

وختم بالقول "بحسب قانون الدفاع المدني فان اي شواغر موجودة على الارض يتم كشفها من قبل مديرية الدفاع المدني".

أخمدت مديرية الدفاع المدني الخميس الماضي حريقا التهم صالة نينوى بمطار بغداد الدولي المكونة من طابقين. ولم يتأثر جدول الرحلات في المطار إثر الحريق، وفق ما أعلنت سلطة الطيران.

وهذا الحريق الثاني خلال اسبوع في مطار بغداد.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، إخماد حريق اندلع "داخل كافتيريا صالة المغادرة" في مطار بغداد الدولي.
مصدر : وكالات
رقم : 1026250
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