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الأربعاء 23 تشرين الثاني 2022 ساعة 09:50

وفدي دمشق وموسكو إلى أستانا يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا

وفدي دمشق وموسكو إلى أستانا يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا
وتم خلال اللقاء المنعقد عقب انطلاق أعمال الاجتماع الدولي الـ 19 حول سوريا بصيغة أستانا استعراض آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في سوريا والمواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الدولي.

وأكد لافرينتييف استمرار دعم روسيا لوحدة وسلامة أراضي سوريا، وضرورة تجنب أي أعمال من شأنها تصعيد الأوضاع.

كما أعرب عن التقدير للجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتعزيز الاستقرار في البلاد، مركزاً على موقف روسيا الداعم لها في هذا الخصوص.

من جانبه أكد سوسان موقف سوريا الداعم "للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، وحق روسيا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها في مواجهة السياسات الأطلسية العدوانية التي لا تهددها فحسب بل تهدد الأمن والاستقرار في العالم".

كما عرض سوسان آخر التطورات والأوضاع في سوريا، وخاصة فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، إضافة إلى الممارسات الأمريكية والتركية التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي والسيادة السورية.

وكانت وجهات النظر متطابقة بين الجانبين إزاء القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماعات أستانا، بما في ذلك ما يتعلق بالجانب الإنساني ولجنة مناقشة الدستور.
مصدر : وكالات
رقم : 1026336
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