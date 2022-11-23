اجتماع بين إيران وأوكرانيا بشأن الطائرات المسيرة

ونقلت الوكالة الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، قوله إن خبراء عسكريين إيرانيين وأوكرانيين عقدوا اجتماعا لبحث ادعاءات كييف بشأن استخدام روسيا للطائرات الإيرانية دون طيار.



وأضاف، دون أن يشير إلى تفاصيل هذا الاجتماع: "سيواصل الجانب الأوكراني إجراءاته الصارمة لمنع روسيا من استخدام الأسلحة الإيرانية في الحرب".



وذكرت الوكالة الإيرانية أنه "رغم اتفاق البلدين على عقد اجتماع خبراء في بولندا قبل أسابيع قليلة، فقد أعلن الجانب الأوكراني قبل ساعة من الاجتماع أنه لن يشارك في الاجتماع".



وأضافت: "مع سعي إيران المستمر، عُقد اجتماع خبراء بين البلدين مؤخرًا، لكن الأوكرانيين لم يقدموا أي وثائق لإثبات مزاعمهم".



ونقلت الوكالة عن مصادرها أنه "تقرر بموافقة البلدين أن يقوم الجانب الأوكراني بجمع وتقديم وثائقه في الاجتماع المشترك المقبل".



وقالت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، أمس: "نعتقد أن سوء الفهم الذي نشأ في هذا الصدد يمكن حله من خلال مواصلة التفاعل مع أوكرانيا بشأن قضية الطائرات المسيرة المزعومة".



وكانت إيران أعلنت على لسان وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، عن استعدادها لإجراء محادثات مع أوكرانيا بشأن التقارير التي تتحدث عن استخدام روسيا للطائرات الإيرانية المسيرة في الحرب ضد أوكرانيا.



