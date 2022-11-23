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الأربعاء 23 تشرين الثاني 2022 ساعة 11:50

مصر تعلن تسديد مليارات الدولارات من ديونها

مصر تعلن تسديد مليارات الدولارات من ديونها
وقال البنك إن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى أقساط مسددة بقيمة 5.052 مليار دولار، وفوائد مدفوعة بقيمة 1.211 مليار دولار.

وأوضح البنك المركزي في النشرة الإحصائية الشهرية، أن سداد أقساط وفوائد بلغ 26.2 ملیار دولار خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى نهاية يونيو 2022، وبلغت الأقساط المسـددة خلال العام المالي الماضي نحو 21.7 ملیار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 4.570 ملیار دولار.

وأوضحت نشرة المركزي، أن نسبة رصید الدین الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ بلغت نحو 32.5% بنھایة يونيو 2022، وھي في الحدود الآمنة وفقًا للمعاییر الدولیة، وبلغ رصد الدين الخارجي نحو 155.7 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل نحو 157.8 ملیار دولار في نھایة مارس 2022 بتراجع بنحو 2.1 مليار دولار.

وأشار المركزي، إلى ارتفاع إجمالي الاستثمارات في أذون الخزانة لـ 1.71 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 1.62 تريليون بنهاية أغسطس الماضي.

وتراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 131.51 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 132.79 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي،كما ارتفعت استثمارات البنوك المتخصصة إلى 107.84 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 78.49 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي.

وشهدت استثمارات بنوك القطاع الخاص في أذون الخزانة تراجعًا إلى 392.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 414.29 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، وارتفعت استثمارات بنوك القطاع العام إلى 409.26 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 338.79 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي.

وتراجعت استثمارات فروع البنوك الأجنبية في أذون الخزانة إلى 68.22 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 70.131 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي.
مصدر : وكالات
رقم : 1026357
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