تجدد القصف التركي على مناطق بسوريا

وقال المصدر: "تجددالقصف التركي منذ قليل على ريف القحطانية بريف الحسكة وشمال مركز الزراعة شرق القحطانية ومحطة تل عودة النفطية بمسيرة تركية".



كما أكد المصدر أن القوات التركية والفصائل الموالية لها استهدفت قرى شيخ عيسى وتل رفعت بريف حلب الشمالي.