دمشق: البيان الختامي لاجتماع أستانا يلبي تطلعات سوريا

وشدد سوسان على على تأكيد دمشق على أن حل الأزمة يجب أن يكون وفق حوار سوري سوري، وواصفاً البيان الختامي لاجتماع أستانا بأنه يلبي تطلعات سوريا من خلال تأكيده على مواصلة مكافحة الإرهاب والعمل على تعزيز الاستقرار فيها.

العالم – سوريا



وخلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع الدولي الـ19 بصيغة أستانا قال أيمن سوسان: إن العالم يشهد المزيد من التصعيد بفعل عقلية الهيمنة والتفرد بالقرار الدولي الذي يقود سياسات الإدارة الأميركية، سوريا عانت من هذه السياسات لفرض الوصاية والتبعية عليها ومصادرة قرارها الوطني.



وأكد أن: الإدارة الأميركية استخدمت كل ما في جعبتها من أكاذيب وافتراءات وتضليل إعلامي وجلبت إرهابيين من أكثر من تسعين دولة لقتل السوريين وتدمير منجزاتهم وهي تستمر اليوم في إرهابها الاقتصادي عبر الإجراءات القسرية أحادية الجانب وسرقة النفط والقمح السوري.



ووصف الوجود الأجنبي غير المشروع على الأراضي السورية أنه انتهاك للقانون الدولي ويهدف إعاقة توطيد الاستقرار في سوريا وإجهاض الإنجازات التي تحققت على صعيد مكافحة الإرهاب وعرقلة عملية إعادة الإعمار، مشدداً على أن ضرورة أن ينتهي هذا الوجود فوراً ودون أي شروط.



ونوه سوسان إلى أن: الأفعال التي يرتكبها الاحتلال الأميركي والتركي وفي مقدمتها توفير الدعم لفلول المجموعات الإرهابية وقطع المياه المتكرر عن المواطنين في الحسكة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتشكل انتهاكاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة، وندعو المجتمع الدولي لإدانة هذه الأفعال.



وقال إن: الذرائع التي يسوقها الاحتلال التركي لسياساته في سوريا لم تعد تخدع أحداً وأي تصريحات حتى تكتسب الحد الأدنى من المصداقية يجب أن تترافق مع الأفعال على الأرض فأمن الحدود هو مسؤولية مشتركة وضمانه يكون حصراً باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وانسحاب قوات الاحتلال.



ولفت إلى أن: الاعتداءات التي ترتكبها ميليشيا "قسد" الانفصالية في منطقة الجزيرة تؤكد ارتباطها بالمشروع المعادي لسوريا وعليها التخلي عن أوهامها لأن الشعب السوري لن يسمح لأي كان بالمس بوحدة البلاد وأي مشروع في هذا الخصوص مآله السقوط والفشل.



وقال رئيس الوفد السوري إن دمشق تواصل العمل لتوفير أفضل السبل لتسهيل عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم واتخذت وما تزال الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.



وأضاف أيمن سوسان: على أولئك الذين يعيقون عملية إعادة الإعمار في إطار استغلالهم معاناة اللاجئين لخدمة مشاريعهم التوقف عن ذلك والتسليم بهزيمة مشروعهم في سوريا.



وأكد قائلاً إن: سوريا تؤكد التزامها بتقديم المساعدات لمن يحتاجها من مواطنيها في كافة أرجاء البلاد وهي مستعدة للتعاون مع جميع الأطراف الأخرى لرفد جهودها في هذا الشأن على أساس السيادة الوطنية.



ونوه أن سوريا تشدد على أن حل الأزمة فيها وفق حوار سوري سوري بقيادة وملكية سوريا وبدون أي تدخل خارجي، وعلى توفير الظروف الملائمة لعمل لجنة مناقشة الدستور بعيداً عن أي شكل من أشكال الضغوط.



وأشار إلى أن: صيغة أستانا قد ساهمت في تقليص الوجود الإرهابي في سوريا وكان يمكن أن تحقق المزيد من الإنجازات فيما لو التزم النظام التركي بمخرجات وقرارات أستانا والتفاهمات التي تم التوصل إليها.



وأكد أن البيان الختامي يلبي تطلعات سوريا من خلال تأكيده على مواصلة مكافحة الإرهاب والعمل على تعزيز الاستقرار فيها مشدداً أن على النظام التركي الالتزام بما تم الاتفاق عليه.



ووصف أيمن سوسان: أي اعتداء أو مساس بأراضي سوريا هو انتهاك لسيادتها وعمل مدان بشدة، وسوريا ستقوم بكل ما يترتب عليها للدفاع عن حدودها وسلامة أراضيها.. نقول للآخرين الذين لا تزال لديهم بعض الأوهام حول مشاريعهم التوسعية أنه لن تكون هناك إلا سوريا واحدة.