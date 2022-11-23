امير عبد اللهيان: مازلنا نتبادل الرسائل الدبلوماسية مع اميركا رغم مواقفها المتناقضة

وقال امير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقده بمبنى وزارة الخارجية الايرانية: ان الاعداء حاولوا التامر على ايران لتهديد وحدة اراضيها مستغلين المشاعر الطيبة للشعب الايراني، واكدت للمسؤولين الاوروبيين ان الشرطة في ايران تحلت بصبر استراتيجي تجاه مثيري الشغب.



واضاف: امريكا واوروبا المتورطتان في اثارة اعمال الشغب لانحتاج للحديث معهما حول التطورات في البلاد، وأن الحكومة المركزية في العراق اتفقت مع ايران على ابعاد الجماعات الارهابية عن حدودها.



وتابع امير عبد اللهيان: انا وزملائي قررنا ايصال مواقف ايران لكن الدول الاوروبيةالثلاث واللوبي الصهيوني لم يكن لديهم مواقف صحيحة من التطور، واؤكد على ان ايران وبالرغم من مواقف غير البناءة للدول الاوروبية الثلاث واميركا واصلت الحوار لالغاء الحظر عنها.



وقال: ما زلنا نتبادل الرسائل الدبلوماسية مع اميركا رغم مواقفها المتناقضة.