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الأربعاء 23 تشرين الثاني 2022 ساعة 16:50

هيئة النزاهة تنفذ 125 عملية ضبط خلال الشهر الماضي في العراق

هيئة النزاهة تنفذ 125 عملية ضبط خلال الشهر الماضي في العراق
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّات الضبط المُنفَّذة خلال الشهر المنصرم، أشارت في بيان لها، إلى أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق النجف نفَّذ العدد الأكبر من تلك العمليَّات بمجموع (26) عمليَّة ضبطٍ، يليه مكتب تحقيق ديالى بــ (24) عمليَّـةً، فيما نفَّذ مكتب تحقيق واسط (16) عمليَّـةً".

وأضافت الدائرة أنَّه "تمَّ خلال تلك العمليَّات ضبط (27) مُتَّهماً خلال (16) عمليَّةً لضبط المُتَّهمين، فيما بلغ مجموع عمليَّات ضبط الأوليَّات المُنفَّذة خلال الشهر الماضي (109) عمليَّـة".

يشار إلى أن الهيئة حثَّت غير مرَّةٍ جميع المُواطنين على الإبلاغ عن الفساد والفاسدين، داعيةً إياهم لتقديم شكاواهم وبلاغاتهم عبر منافذها الرسميَّـة، والتعاون معها لتنفيذ عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، مؤكدةً التزامها بالحفاظ على سريَّة عمليَّة الإبلاغ وهويَّة المُخبرين، وفق البيان.
مصدر : وكالات
رقم : 1026417
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