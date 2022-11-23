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الأربعاء 23 تشرين الثاني 2022 ساعة 16:51

مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار داخل مسجد في كابول

مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار داخل مسجد في كابول
وقال ناطق باسم الشرطة في كابول، في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء، إنّه "قتل خمسة أشخاص، وأصيب شخص آخر، عندما فتح مسلح النار داخل مسجد بمنطقة خواجة رواش في العاصمة الأفغانية كابول اليوم".

وذكر الناطق باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في تغريدة أنّ "القوات الخاصة بطالبان قتلت 5 من عناصر تنظيم داعش في منطقة خيرخانة بكابول".

وبحسب مجاهد، فإن عناصر تنظيم داعش الارهابي، كانوا أعضاء في شبكة متورطة بتفجيرات محدودة في مدينة كابول، معلناً مصادرة عدد من الأسلحة والقنابل اليدوية والمواد المتفجرة الأخرى في العملية.

وكانت طالبان قد أعلنت، قبل أيام، مقتل خمسة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي باشتباك في منطقة خيرخانة بالعاصمة كابول.

وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس 2021، إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 1026418
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