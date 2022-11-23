الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 23 تشرين الثاني 2022 ساعة 16:55

اسماعيلي: مزاعم المانيا المتعلقة بحقوق الانسان خطوة مسيسة ضد ايران

اسماعيلي: مزاعم المانيا المتعلقة بحقوق الانسان خطوة مسيسة ضد ايران
وفي تصريح ادلى به للصحافيين عقب مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، تطرق "اسماعيلي" الى جهود الخارجية الالمانية من اجل استصدار قرار ضد وضعية حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ قائلا : ان هذه المزاعم التي تطلقها دول غربية وامريكا ليست سوى ادعاءات واهية وعارية عن الصحة.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية، قد اعلن، في سياق مواقف برلين المعادية لطهران والتي طرحت مزاعم بذريعة الدفاع عن حقوق الانسان، بشأن "ضلوع ايران في الحرب الاوكرانية"، اعلن متحدث الخارجية الالمانية، ان بلاده تنوي بناء على قرار واشنطن، ان تغيّر اتجاه تركيزها من مفاوضات فيينا، صوب الاحداث الاخيرة في ايران
رقم : 1026421
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العلاقات المصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘.. سلام مع وقف التنفيذ و توتر كبير
العلاقات المصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘.. سلام مع وقف التنفيذ و توتر كبير
الشهيد العقيد داود جعفري مع قائد الثورة الإسلامية (صورة)
الشهيد العقيد داود جعفري مع قائد الثورة الإسلامية (صورة)
23 تشرين الثاني 2022
الحرس الثوري: استشهاد احد المستشارين في القوة الجوية بسوريا
الحرس الثوري: استشهاد احد المستشارين في القوة الجوية بسوريا
23 تشرين الثاني 2022
دول التطبيع دجاجة تبيض ذهباً للعدو.."اتفاقات أبراهام" لعنة سارية المفعول وتتمدد
دول التطبيع دجاجة تبيض ذهباً للعدو.."اتفاقات أبراهام" لعنة سارية المفعول وتتمدد
23 تشرين الثاني 2022
الهواجس والمخاوف السعودية تجاه اليمن ليست واقعية…ولا احد يستطيع أن يقدم ضمانات
الهواجس والمخاوف السعودية تجاه اليمن ليست واقعية…ولا احد يستطيع أن يقدم ضمانات
23 تشرين الثاني 2022
حكومة نتنياهو ومستقبل الكيان الإسرائيلي
حكومة نتنياهو ومستقبل الكيان الإسرائيلي
23 تشرين الثاني 2022
صنعاء توجه ضربات تحذيرية لقوى التحالف .. ما وراء زيارة السفير الأمريكي لعدن؟
صنعاء توجه ضربات تحذيرية لقوى التحالف .. ما وراء زيارة السفير الأمريكي لعدن؟
23 تشرين الثاني 2022
الهواجس والمخاوف السعودية تجاه اليمن ليست واقعية…ولا احد يستطيع أن يقدم ضمانات
الهواجس والمخاوف السعودية تجاه اليمن ليست واقعية…ولا احد يستطيع أن يقدم ضمانات
22 تشرين الثاني 2022
الولايات المتحدة تنشر "زوارقها المسيرة" في مياه الخليج الفارسي على نطاق واسع... ما هي الأهداف؟
الولايات المتحدة تنشر "زوارقها المسيرة" في مياه الخليج الفارسي على نطاق واسع... ما هي الأهداف؟
22 تشرين الثاني 2022
إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في منشأة فردو
إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في منشأة فردو
22 تشرين الثاني 2022
الكيان عاجزٌ عن وقف عمليات المقاومة في الضفة الغربية.. التفاصيل والأبعاد؟
الكيان عاجزٌ عن وقف عمليات المقاومة في الضفة الغربية.. التفاصيل والأبعاد؟
22 تشرين الثاني 2022
سوريا... هل تجد في الهند داعماً بديلاً عن العرب الذين خذلوها
سوريا... هل تجد في الهند داعماً بديلاً عن العرب الذين خذلوها
22 تشرين الثاني 2022
تصريحات جديدة للقوات المسلحة اليمنية.. هل ياخذ تحالف العدوان تلك التحذيرات على محمل الجد؟
تصريحات جديدة للقوات المسلحة اليمنية.. هل ياخذ تحالف العدوان تلك التحذيرات على محمل الجد؟
22 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
العلاقات المصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘.. سلام مع وقف التنفيذ و توتر كبير
دول التطبيع دجاجة تبيض ذهباً للعدو.."اتفاقات أبراهام" لعنة سارية المفعول وتتمدد
الكيان عاجزٌ عن وقف عمليات المقاومة في الضفة الغربية.. التفاصيل والأبعاد؟
سوريا... هل تجد في الهند داعماً بديلاً عن العرب الذين خذلوها