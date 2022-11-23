حزب الله يشيد بعمليتي القدس: تؤكد قدرة المقاومة على اختراق اجراءات العدو

وفي بيان له رأى حزب الله "في هذه العمليات الشجاعة تجسيداً حقيقياً لرفض الشعب الفلسطيني ‏لاستمرار الاحتلال وتأكيداً على ارادته الصلبة في مواجهة غطرسة العدو والرد ‏على جرائمه وإرهابه". ‏



وتابع البيان "إن تنفيذ هاتين العمليتين اليوم يؤكد قدرة المقاومة على اختراق اجراءات العدو ‏واحترازاته الأمنية المتشددة وتوجيه الضربات المؤلمة له في المكان والزمان اللذين ‏تختارهما".‏



وختم "إن تسابق الشباب الفلسطيني ليكون في طليعة المجاهدين دليل على وعي هذا ‏الشعب وتصميمه على تحرير أرضه، وهو يبعث برسالة تيئيس للغاصبين الصهاينة ‏بأن لا مكان لكم على تراب فلسطين الطاهر".