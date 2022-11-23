حزب الله يشيد بعمليتي القدس: تؤكد قدرة المقاومة على اختراق اجراءات العدو

وفي بيان له رأى حزب الله "في هذه العمليات الشجاعة تجسيداً حقيقياً لرفض الشعب الفلسطيني لاستمرار الاحتلال وتأكيداً على ارادته الصلبة في مواجهة غطرسة العدو والرد على جرائمه وإرهابه".
وتابع البيان "إن تنفيذ هاتين العمليتين اليوم يؤكد قدرة المقاومة على اختراق اجراءات العدو واحترازاته الأمنية المتشددة وتوجيه الضربات المؤلمة له في المكان والزمان اللذين تختارهما".
وختم "إن تسابق الشباب الفلسطيني ليكون في طليعة المجاهدين دليل على وعي هذا الشعب وتصميمه على تحرير أرضه، وهو يبعث برسالة تيئيس للغاصبين الصهاينة بأن لا مكان لكم على تراب فلسطين الطاهر".