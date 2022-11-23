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الأربعاء 23 تشرين الثاني 2022 ساعة 18:52

عبداللهيان: لن نتراجع عن خطوطنا الحمراء بشأن الاتفاق النووي

عبداللهيان: لن نتراجع عن خطوطنا الحمراء بشأن الاتفاق النووي
حيث اكد خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طهران أن بلاده لن تتراجع عن خطوطها الحمراء بشأن الاتفاق النووي وأن طهران تواصل تبادل الرسائل الدبلوماسية مع واشنطن رغم التناقض في مواقفها مؤكدا في الوقت نفسه ان وزارة الخارجية الايرانية تعمل على مواصلة المفاوضات باسلوب قوي ومقتدر وحكيم ومبني على المصالح الوطنية.

امير عبداللهيان اكد ايضا على ان بلاده تواجه مؤامرة خارجية لزعزة الاستقرار متهما امريكا وبعض الدول الغربية بالتامر ضد ايران ودعمها للارهاب الموجهة ضد طهران، مشددا ان امريكا وبعض الدول الاوروبية متورطتان في اثارة اعمال الشغب.

مضيفا ان هذه المؤامرة فشلت وان لدى ايران ادله قاطعة ووثائق مهمة تدل على هذه المؤامرة التي اراد منها الغرب نشر الارهاب واشعال حرب داخلية وبالتالي تقسيم الجمهورية الاسلامية.

وفي اشارته الى المشاكل الأمنية في بعض المحافظات الغربية وما جرى في زاهدان جنوب شرق البلاد، قال امير عبداللهيان ان هناك76 بؤرة ارهابية ضد ايران في اقليم كردستان العراق وقد ادخلوا الاسلحة الاسرائيلية والامريكية الى ايران.

مضيفا ان طهران وبغداد وحكومة منطقة كردستان العراق عقدت عدد من القاءات وان اللقاءات اسفرت عن اتفاقيات عديدة من بينها تعهد حكومة العراق المركزية بابعاد الارهابيين عن حدود ايران.

وحول التصعيد التركي في سوريا اكد امير عبداللهيان ان الوجود العسكري في سوريا من أي طرف غير بناء ويزيد الأوضاع تعقيدا مضيفا ان طهران تتفهم مخاوف انقره الأمنية لكنها توصي تركيا بإسناد تأمين حدودها مع سوريا للقوات السورية.

وحول المفاوضات مع السعودية قال امير عبداللهيان ان الحوار مع الرياض مفيد ومؤثر على السلام في المنطقة، مشيرا ان السعودية لم تنفذ التزاماتها تجاه حوار بغداد ودعمها لوسائل إعلام معادية يناقض تعهداتها.
رقم : 1026442
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