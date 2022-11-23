أمريكا تعيين مبعوث خاص للشؤون الفلسطينية

وفي خطوة هدفها إرضاء الفلسطينيين (قليلا)، لعدم قيام الإدارة الأمريكية بتنفيذ وعودها الانتخابية، بفتح القنصلية المغلقة في القدس المحتلة، تقرر تعيين هادي عمرو، المسؤول الرفيع في وزارة الخارجية، ممثلاً خاصاً للشؤون الفلسطينية.



وقالت مصادر اعلامية أن "الخطوة تعكس قلق الإدارة الأمريكية تجاه الوضع الأمني في الضفة الغربية، ورغبتها بتعزيز السلطة الفلسطينية ورفع مستوى العلاقة معها تمهيدًا لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس".



في سياق متصل، ذكر موقع "أكسيوس" أن هذه الخطوة هي ترقية للعلاقات الأمريكية الفلسطينية، حيث أن "هذه هي المرة الأولى التي تنشئ فيها الولايات المتحدة منصبا في وزارة الخارجية يكون مسؤولا بمفرده عن الشؤون الفلسطينية".



يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان قد أغلق القنصلية الأمريكية بالقدس في آذار/مارس 2019 ودمجها بالسفارة الأمريكية التي نقلها من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة عام 2018.