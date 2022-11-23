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الأربعاء 23 تشرين الثاني 2022 ساعة 20:13

بوتين: تنفيذ الاتفاقات بين أذربيجان وأرمينيا يساعد على التوصل إلى معاهدة سلام

بوتين: تنفيذ الاتفاقات بين أذربيجان وأرمينيا يساعد على التوصل إلى معاهدة سلام
وقال بوتين في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، المنعقدة حاليا في يريفان: "لا يمكن تحقيق تطبيع مستقر للعلاقات بين أرمينيا وأذربيجان إلا من خلال التنفيذ المستمر لهذه الاتفاقات (التي تم التوصل إليها في وقت سابق) بشأن قضايا ترسيم الحدود وفتح وسائل النقل وحل المشاكل الإنسانية. نأمل أن يؤدي ذلك في النهاية إلى ابرام معاهدة سلام بين يريفان وباكو".

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الأرمينية يريفان للمشاركة في قمة رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

واستقبل رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، الرئيس الروسي في مطار زفارتنوتس في العاصمة.

وكانت آخر مرة يزور فيها الرئيس الروسي يريفان في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
مصدر : وكالات
رقم : 1026460
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