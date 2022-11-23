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الأربعاء 23 تشرين الثاني 2022 ساعة 21:03

أمير حاتمي: سلاح الجو مستعد لمواجهة التهديدات المحتملة

أمير حاتمي: سلاح الجو مستعد لمواجهة التهديدات المحتملة
وقام العميد أمير حاتمي مستشار القائد العام للقوات المسلحة لشؤون الجيش بزيارة مقر القوة الجوية للجيش وتفقد مجموعة جهاد الاكتفاء الذاتي لهذه القوة واطلع على آخر الإجراءات والتطورات والإنجازات التي حققها خبراء وعلماء القوة الجوية.

وفي هذه الزيارة، أشاد أمير حاتمي بالجهود الجهادية والثورية المبذولة في مجموعة جهاد الاكتفاء الذاتي للقوة الجوية للجيش، وقال: بلا شك ان المسؤولية الخطيرة لقادة القوة الجوية في الحفاظ على الجاهزية والنهوض بالقدرة القتالية في ظروف الحظر الجائرة أثقل بكثير مما كانت عليه في الماضي.

وأضاف: ما يمكن رؤيته وفهمه بوضوح في سلاح الجو التابع للجيش ويجب الاشادة به هو أن هذه القوة بكل ما لديها من قدرات وحماسة ثورية جعلت إجراءات وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة نصب عينها وأعدت نفسها للتعامل مع أي تهديدات محتملة.

وأشار مستشار القائد العام للقوات المسلحة لشؤون الجيش إلى ان تعزيز القوة الجوية للجيش على صعيد التجهيز والنهوض بقدراتها وجهوزيتها من الأولويات الرئيسية وأوضح ان المشاريع البحثية القيمة لمجموعة جهاد الاكتفاء الذاتي للقوة الجوية لها دور قيم وحاسم في تعزيز القدرة القتالية والنهوض بقدرات الردع الدفاعية.

ولفت أمير حاتمي إلى التوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية في مجال الاكتفاء الذاتي للقوة الجوية للجيش ، وقال ان سماحة قائد الثورة اكد دوما على دور ومكان جهاد الاكتفاء الذاتي الفريدة في تعزيز قدرات القوة الجوية للجيش وعمل دوما على دعمها بإرشاداتها الثمينة.
رقم : 1026467
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