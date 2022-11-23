استشهاد ضابط إيراني على أيدي الشغب في كردستان

وقالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، إن "الضابط برتبة عقيد في قوى الأمن الداخلي "تورج أردلان" استشهد مساء اليوم جراء إصابته بجروح خطيرة خلال مواجهة أعمال الشغب في محافظة كردستان غرب إيران".



وأضافت الوكالة إن "العقيد أردلان أصيب بجروح في رأسه خلال أعمال الشغب في مدينة بانه بمحافظة كردستان ونتيجة لخطورة إصابته بجرحى نقل إلى مستشفى طهران لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة".



وأوضحت إن "العقيد أردلان خدم 28 عامًا في قوى الأمن الداخلي ولديه طفلان يبلغان من العمر 13 و 18 عامًا، كما أوصى بالتبرع بأعضائه للمرضى المحتاجين".

