عبد اللهيان: مستعدون لمواجهة أي تهديد ضد إيران ونتمسك بالحوار مع السعودية

وعبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مساء الأربعاء، عن أمله في استئناف المفاوضات بين طهران والرياض.



وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقده في مبنى وزارة الخارجية في معرض سؤاله عن المفاوضات بين إيران والسعودية "نحن متمسكون بالمفاوضات مع المملكة لأنها مفيدة وفعالة لتوفير السلام والأمن في المنطقة".



يذكر أن العلاقات التجارية والدبلوماسية بين إيران والمملكة العربية السعودية تم قطعها منذ مطلع عام 2016.



وأوضح عبد اللهيان أن "السعودية لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه في الجولة الخامسة من المحادثات في العاصمة بغداد".



كما أضاف أيضاً إن "إيران تقدمت بشكوى إلى السعودية بسبب وجود وسيلة إعلامية معروفة تنشط باسم المملكة ولعبت دوراً في الترويج للإرهاب والعنف في الأسابيع الثمانية الماضية في إيران"، في إشارة منه إلى قناة "إيران انترناشيونال" المعارضة التي تبث من لندن.



وقد صنفت الخارجية الإيرانية هذه القناة في وقت سابق من هذا الشهر على أنها منظمة إرهابية.



وأضاف عبد اللهيان "إيران تعتبر أن هذا العمل الإعلامي غير البناء يتعارض مع الاتفاقات بين طهران والرياض في بغداد، ونأمل أن تفي السعودية بالتزاماتها في اتفاقيات الجولة الخامسة حتى نتمكن من اتخاذ خطوات للعودة إلى الوضع الطبيعي".



وكان المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، قال في حوار مع الوكالة العراقية، اليوم، إن "جهود العراق للوساطة بين إيران والسعودية مستمرة، وإن المفاوضات انتقلت من المسار الأمني إلى الدبلوماسي".



وشدد أحمد الصحاف على أهمية هذه المحادثات بين إيران والسعودية لأجل تقريب وجهات النظر وحل القضايا المتبقية بين البلدين وحماية مصالحهما.



وقال الدبلوماسي العراقي إن "بغداد ستواصل تعزيز وجهات النظر الإيجابية ووجهات النظر القريبة من بعضها البعض، وأن الاجتماع الأخير للمفاوضات عقد في بغداد بإشراف وزارة الخارجية العراقية".



كما كشف أحمد الصحاف إن "العراق يعمل على التنسيق بين الجانبين (إيران والسعودية) من أجل التحضير لجولات حوار أخرى".



وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أثناء مشاركته في قمة المنامة الأمنية بشأن التطورات المتعلقة بوساطة بغداد بين إيران والسعودية "إن جهود العراق لقيادة الحوار بين إيران والسعودية مستمرة وإن البلدين على استعداد لإكمال الحوار".



وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف راشد قال خلال قمة الجزائر إن العراق يواصل التوسط بين السعودية وإيران واللقاءات مستمرة لكن النتائج تقع على عاتق طهران والرياض.