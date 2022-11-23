استشهاد احد افراد الشرطة على يد مثيري الشغب في كردستان

واوضح البيان الصادر عن شرطة كردستان بهذا الشأن، ان "المقدم الشهيد اردلان" كان قد تعرض للاصابة من ناحية الراس والموت الدماغي، في 27 اكتوبر الماضي؛ خلال اعمال الشغب التي طالت المحافظة، حيث هاجمته عناصر شريرة بالحجارة والعبوة الناسفة.



واضاف البيان، ان جهود الفريق الطبي على مدى الاسابيع الماضية لم تجد نفعا في انقاذ حياة هذا القائد الامني، لتعلن اسرته الكريمة موافقتها على التبرع بأعضائه لإنقاذ حياة سائر المرضى المحتاجين؛ وبالتالي ارتقى "المقدم تورج اردلان" شهيدا الى جانب رفاق دربه في سبيل الذود عن حياض الوطن وامنه.