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الخميس 24 تشرين الثاني 2022 ساعة 09:00

إصابة 4 طلاب في إطلاق نار قرب مدرسة بولاية فيلاديلفيا الأمريكية

إصابة 4 طلاب في إطلاق نار قرب مدرسة بولاية فيلاديلفيا الأمريكية
وأضافت القناة أن "الحادث وقع في حي تقع فيه المدرسة"، مشيرة إلى أنه" تم إطلاق النار من سيارة دفع رباعي كانت تمر بمحاذاة المدرسة".

من جانبها أعلنت الشرطة المحلية عن "إصابة فتاتين بعمر 15 عاما، وصبيين بعمر 16 عاما جراء الحادث".

وفي الأيام الأخيرة شهدت الولايات المتحدة عدة حوادث إطلاق نار في الأماكن العامة. ففي يومي العطلة الماضية قتل 5 أشخاص جراء حادث إطلاق نار في الملهى الليلي بولاية كولورادو. وأمس الأربعاء قتل موظف في محل تجاري في فيرجينيا 6 أشخاص من زملائه.

وتدل معلومات موقع "Gun Violence Archive" الذي يقوم بجمع المعلومات حول حوادث استخدام الأسلحة النارية، على أن أكثر من 600 حادث مماثل وقع في الولايات المتحدة ابتداء من بداية العام الجاري.
مصدر : وكالات
رقم : 1026540
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