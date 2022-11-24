الكويت تؤكد استعدادها التام للتعاون الواسع مع العراق

وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، ترأس السوداني الجانب العراقي خلال جلسة مباحثات عقدها في الكويت، التي وصلها في وقت سابق أمس الأربعاء (23 تشرين الثاني 2022)، فيما ترأس الجانب الكويتي رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح.



وأشار رئيس مجلس الوزراء العراق إلى أن "هذه الزيارة لها دلالات تعبر عن الخصوصية التي تحظى بها الكويت لدى العراق، وتعكس العمق التاريخي في العلاقات بين البلدين الجارين والرغبة في توطيدها على مختلف الصعد والمجالات"، مؤكدا توجه حكومته لإقامة شراكات حقيقية مع الحكومة الكويتية، بما ينعكس بوضوح على مصالح الشعبين العراقي والكويتي.



من جانبه، أعرب رئيس وزراء دولة الكويت، عن الاستعداد التام للتعاون الواسع مع العراق، بما يخدم المصالح المشتركة، وإدامة الشراكة في جوانب الاقتصاد والاستثمار والتجارة المختلفة.



وشهدت الجلسة التي جمعت السوداني مع نظيره الكويتي التباحث وتبادل وجهات النظر في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والقضايا المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.



وفي وقت سابق من أمس عقد السوادني اجتماعاً مع ولي العهد الكويتي، أكد فيها الجانبان على إدامة التعاون المتبادل بين البلدين بمختلف المستويات.



يذكر ان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وصل صباح الأربعاء، إلى دولة الكويت، على رأس وفد، في زيارة رسمية.