الصفحة الرئيسية
0
الخميس 24 تشرين الثاني 2022 ساعة 11:08

رئيسي: الشعب الإيراني افشل مؤامرات الأعداء على مدى 43 عاما

رئيسي: الشعب الإيراني افشل مؤامرات الأعداء على مدى 43 عاما
واكد اية الله رئيسي اليوم الخميس خلال اجتماع المجلس الاداري لمدينة اسلامشهر جنوب غرب العاصمة، على ضرورة الحفاظ على الروح الثورية لاهميتها في البلاد وفي المنطقة.

واضاف ان ما جعل مساعي العدو فاشلة غم كافة المؤامرات التي حاكها ضد الشعب الايراني، هو حضور الشعب وثقافته و فكره و اعتقاده مؤكدا على ضرورة الاستمرار في الحفاظ على هذه الثقافة والفكرة للكشف عن حيل الاعداء.

وتابع ان العدو بات استهدف نشاطنا الاجتماعي لذلك يجب الحفاظ على الاواصر الثقافية بين مختلف الاقوام لضمان التعايش السلمي.

وقال ان سماحة قائد الثورة الاسلامية صرح بان من يحب ايران عليه ان يبعث الامل ومن زرع اليأس لا يحب البلاد لان اليوم صيانة البلاد رهن على بث الامل في الوطن.
مصدر : وكالات
رقم : 1026564
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
‘‘حرب العقول الاستراتيجية‘‘.... استراتيجية ‘‘حزب الله‘‘ الفعالة بفرض إرادته في قضية الترسيم البحري
‘‘حرب العقول الاستراتيجية‘‘.... استراتيجية ‘‘حزب الله‘‘ الفعالة بفرض إرادته في قضية الترسيم البحري
العلاقات المصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘.. سلام مع وقف التنفيذ و توتر كبير
العلاقات المصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘.. سلام مع وقف التنفيذ و توتر كبير
23 تشرين الثاني 2022
الشهيد العقيد داود جعفري مع قائد الثورة الإسلامية (صورة)
الشهيد العقيد داود جعفري مع قائد الثورة الإسلامية (صورة)
23 تشرين الثاني 2022
الحرس الثوري: استشهاد احد المستشارين في القوة الجوية بسوريا
الحرس الثوري: استشهاد احد المستشارين في القوة الجوية بسوريا
23 تشرين الثاني 2022
دول التطبيع دجاجة تبيض ذهباً للعدو.."اتفاقات أبراهام" لعنة سارية المفعول وتتمدد
دول التطبيع دجاجة تبيض ذهباً للعدو.."اتفاقات أبراهام" لعنة سارية المفعول وتتمدد
23 تشرين الثاني 2022
الهواجس والمخاوف السعودية تجاه اليمن ليست واقعية…ولا احد يستطيع أن يقدم ضمانات
الهواجس والمخاوف السعودية تجاه اليمن ليست واقعية…ولا احد يستطيع أن يقدم ضمانات
23 تشرين الثاني 2022
حكومة نتنياهو ومستقبل الكيان الإسرائيلي
حكومة نتنياهو ومستقبل الكيان الإسرائيلي
23 تشرين الثاني 2022
صنعاء توجه ضربات تحذيرية لقوى التحالف .. ما وراء زيارة السفير الأمريكي لعدن؟
صنعاء توجه ضربات تحذيرية لقوى التحالف .. ما وراء زيارة السفير الأمريكي لعدن؟
23 تشرين الثاني 2022
الهواجس والمخاوف السعودية تجاه اليمن ليست واقعية…ولا احد يستطيع أن يقدم ضمانات
الهواجس والمخاوف السعودية تجاه اليمن ليست واقعية…ولا احد يستطيع أن يقدم ضمانات
22 تشرين الثاني 2022
الولايات المتحدة تنشر "زوارقها المسيرة" في مياه الخليج الفارسي على نطاق واسع... ما هي الأهداف؟
الولايات المتحدة تنشر "زوارقها المسيرة" في مياه الخليج الفارسي على نطاق واسع... ما هي الأهداف؟
22 تشرين الثاني 2022
إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في منشأة فردو
إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في منشأة فردو
22 تشرين الثاني 2022
الكيان عاجزٌ عن وقف عمليات المقاومة في الضفة الغربية.. التفاصيل والأبعاد؟
الكيان عاجزٌ عن وقف عمليات المقاومة في الضفة الغربية.. التفاصيل والأبعاد؟
22 تشرين الثاني 2022
سوريا... هل تجد في الهند داعماً بديلاً عن العرب الذين خذلوها
سوريا... هل تجد في الهند داعماً بديلاً عن العرب الذين خذلوها
22 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘حرب العقول الاستراتيجية‘‘.... استراتيجية ‘‘حزب الله‘‘ الفعالة بفرض إرادته في قضية الترسيم البحري
العلاقات المصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘.. سلام مع وقف التنفيذ و توتر كبير
دول التطبيع دجاجة تبيض ذهباً للعدو.."اتفاقات أبراهام" لعنة سارية المفعول وتتمدد
الكيان عاجزٌ عن وقف عمليات المقاومة في الضفة الغربية.. التفاصيل والأبعاد؟